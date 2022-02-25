Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия. Его слова 25 февраля процитировало агентство РИА Новости

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — сказал Дуда.

Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередным видеообращением к общественности, призвав европейцев с боевым опытом встать на «защиту Украины и Европы», пока «государственные институции Европы не спешат с реально очень мощными решениями».

«Русские танки в Киеве»: что говорят Зеленскому. Хроника событий на Украине на 16.00 © REUTERS, Gleb Garanich

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.