Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на выступлении в Париже заявил, что необходимо ввести персональные санкции против первых лиц Российской Федерации, в том числе против президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом 25 февраля написали РИА Новости

Донецк в огне! Последствия обстрелов со стороны ВСУ. Есть жертвы ©

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Американский Минфин ранее уже подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк».

Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.