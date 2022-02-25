Кроме того, министр утверждает, что Берлин «считает допустимым» отключение России от межбанковской системы SWIFT. Между тем, эту меру в других западных странах считают неподходящей. Многие эксперты связывают это с тем, что такое ограничение ударит в том числе и по Западу, в частности по США.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Американский Минфин ранее уже подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк».
Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.