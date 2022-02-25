Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск обеспечит переговоры РФ и Украины, сказал в комментарии СМИ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков

Утром президент РФ переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии, рассказал Песков. Зеленский обратился к Путину с предложением © president.gov.ua

«Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров», — сообщил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

В Кремле сообщили, что президент РФ готов направить в Минск для переговоров с Киевом делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.