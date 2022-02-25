Утром президент РФ переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии, рассказал Песков.
«Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров», — сообщил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
В Кремле сообщили, что президент РФ готов направить в Минск для переговоров с Киевом делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.