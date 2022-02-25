Экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищукв интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз, относительно того, как события в его стране будут развиваться дальше

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

«Я думаю, что минимально Юго-Восток отойдет. А максимально — всю эту шайку, которая сейчас называет себя украинской властью, сметут, и придут нормальные люди, которые наведут порядок в стране», — сказал Полищук.

При высадке десанта под Киевом были уничтожены более 200 националистов © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Например, в Тернопольской области пенсионерам прямо угрожали расправами, если они «неправильно» проголосуют. Им говорили: "придем и спалим хату". Это фашистские методы, а бандеровцы еще хуже фашистов. Фашисты им поручали самые "грязные" дела, их руками творили самые страшные преступления. С фашизмом надо бороться, искоренять каленым железом», — сказал экс-депутат.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.