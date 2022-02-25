Президент России Владимир Путин готов направить в белорусский Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом 25 февраля написали РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова

Минобороны РФ: ВСУ развернули «Град» так, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил Песков.

Несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге с предложением садиться за стол переговоров, заявив, что Киев не боится Москвы и Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО.

Чуть позже на эти слова отреагировали в Кремле, и Песков заявил, что Москва воспринимает это высказывание как «движение в сторону позитива» и рассмотрит предложение.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.