Как сообщило российское оборонное ведомство, накануне силами более 200 вертолетов успешно была проведена операция по высадке десанта в Гостомеле.
Отмечается, что при высадке десанта были уничтожены две сотни националистов, которые входили в состав подразделения Сил специальный операций Вооруженных сил Украины.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.