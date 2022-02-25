Российские вооруженные силы уничтожили более 200 националистов при высадке десанта в Гостомельском аэродроме под Киевом. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ 25 февраля

Российский десант высадился под Киевом: столица Украины окружена с Запада © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отмечается, что при высадке десанта были уничтожены две сотни националистов, которые входили в состав подразделения Сил специальный операций Вооруженных сил Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.