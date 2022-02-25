Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обращение к украинским гражданам, 25 февраля его процитировало агентство РИА Новости

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — говорится в сообщении ведомства.

Российский десант высадился под Киевом: столица Украины окружена с Запада © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Как сообщает Минобороны РФ со ссылкой на данные разведки, украинская сторона развернула установки РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве, орудие развернуто для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск в Донбасс.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.