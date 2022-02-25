Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 25 февраля заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что не мог ранее выйти с ним на связь

Ранее 25 февраля премьер Италии сообщил, что украинский президент не ответил ему на звонок в назначенное время. Зеленский в бункере и диверсии националистов. Хроника событий на Украине на 15:00 © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время», — написал Зеленский.

Местонахождение Зеленского на данный момент точно не известно. Украинские СМИ 25 февраля сообщили со ссылкой на очевидцев, что из аэропорта Киева Жуляны вылетел гражданский борт, при этом небо над Киевом закрыто для гражданских полетов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.