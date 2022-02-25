По его словам, если на Украине люди боятся, потому что впервые в своей жизни услышали рядом с собой выстрелы и разрывы, то жители Донецка и Луганска ликуют, потому что «это последняя канонада, которую они слышат в своей жизни».
«Они теперь оказываются в тылу после 8 лет жизни на фронте. Как вы думаете, как это будет воспринимать любой человек, любой ребенок, любая мама этого ребенка? Да чего говорить, у нас там даже домашние животные реагируют на эти взрывы, собаки уже чувствуют, кто стреляет», — сказал политолог.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.