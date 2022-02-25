Жители Украины и Донбасса очень по-разному воспринимают операцию российских военных по «демилитаризации и денацификации Украины». Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический обозреватель Владимир Корнилов

Зеленский позвал европейцев с боевым опытом «защищать Украину и Европу» © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Они теперь оказываются в тылу после 8 лет жизни на фронте. Как вы думаете, как это будет воспринимать любой человек, любой ребенок, любая мама этого ребенка? Да чего говорить, у нас там даже домашние животные реагируют на эти взрывы, собаки уже чувствуют, кто стреляет», — сказал политолог.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.