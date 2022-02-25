Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 25 февраля предложил жителям Европы, имеющим опыт боевых действий, приехать на Украину и оказать ей помощь

«Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу. Пока государственные институции Европы не спешат с реально очень мощными решениями, каждый европеец в своей столице может прийти в наше посольство и предложить свою помощь», — сказал Зеленский.

Он призвал жителей Европы «требовать от своих правительств», чтобы Украина получила больше финансовой и военной помощи. Зеленский в бункере и диверсии националистов. Хроника событий на Украине на 15:00 © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Также Зеленский поблагодарил США, Канаду, ЕС, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию за секторальные санкции против РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «осталась одна», и никто не готов сражаться вместе с ней. Он также сказал, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны и гарантии безопасности для Украины.

Ранее, 24 февраля, Зеленский объявил о выдаче оружия всем желающим вступить в тероборону и пообещал снять санкции с граждан Украины, которые готовы ее защищать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.