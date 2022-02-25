Посольство КНР на Украине готовит чартерные рейсы и просит всех своих граждан добровольно зарегистрироваться для эвакуации. Об этом сообщила 25 февраля китайская газета Global Times

По словам посольства, чартерные рейсы будут организованы в соответствии с положением в стране, и о них будет сообщено заранее.

Посольство также призвало своих граждан следить за развитием ситуации. Эксперт объяснил сдержанную реакцию КНР на ситуацию с «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

Оно также советует китайским гражданам, которым придётся совершить дальнюю поездку, чтобы добраться до места сбора, прикреплать на свои автомобили китайский флаг КНР.



Газета отмечает, что в настоящее время на Украине проживает около 6000 граждан Китая, в основном в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Сумах.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину с целью защиты республик Донбасса и «демилитаризации и денацификации Украины».

Со своей стороны, народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.