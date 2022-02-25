По словам посольства, чартерные рейсы будут организованы в соответствии с положением в стране, и о них будет сообщено заранее.
Посольство также призвало своих граждан следить за развитием ситуации.
Оно также советует китайским гражданам, которым придётся совершить дальнюю поездку, чтобы добраться до места сбора, прикреплать на свои автомобили китайский флаг КНР.
Газета отмечает, что в настоящее время на Украине проживает около 6000 граждан Китая, в основном в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Сумах.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину с целью защиты республик Донбасса и «демилитаризации и денацификации Украины».
Со своей стороны, народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.