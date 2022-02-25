«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации… Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей»,- сказал Зеленский.
В обращении он также подверг критике Европу за медленную помощь Украине.
Ранее правительство ФРГ сообщило, что, по их данным, Зеленский находится в Киеве. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что президент Украины принимал участие в экстренном саммите Европейского союза из подвала или бункера.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.