Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил, что в планах не только устранение дамбы, но и восстановление заслонок, разрушенных украинскими националистами, а также очистка русла от деревьев. Он пообещал, что снабжение региона водой начнется как только будет техническая готовность.
К слову, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что к организаторам водной блокады Крыма будут предъявлены иски.
Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины прекратили подачу воды по каналу.
Выход российской армии к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и начать на месте работы по запуску объекта.