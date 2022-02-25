Российские военные ликвидируют дамбу на Северо-Крымском канале, которую установили киевские власти, чтобы перекрыть подачу воды в Крым, когда жители региона проголосовали за возвращение в состав РФ. Об этом 25 февраля написал Sputnik Ближнее зарубежье

Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил, что в планах не только устранение дамбы, но и восстановление заслонок, разрушенных украинскими националистами, а также очистка русла от деревьев. Он пообещал, что снабжение региона водой начнется как только будет техническая готовность.

Песков пообещал проанализировать заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Ефим Фикс заявил, что к организаторам водной блокады Крыма будут предъявлены иски.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины прекратили подачу воды по каналу.

Выход российской армии к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и начать на месте работы по запуску объекта.