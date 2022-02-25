Из киевского аэропорта Жуляны вылетел самолет. При этом небо над Украиной закрыто, а в самом городе звучит стрельба, передает 25 февраля РИА Новости

Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии © REUTERS, Марио Драги сообщил, что Зеленский не вышел на связь с ним в назначенное время.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Жуляны.

В четверг, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, украинский народ должен быть освобожден от гнета и свободно избрать свое будущее.

В последний раз Зеленский публично выступал на брифинге ранним утром 25 февраля.