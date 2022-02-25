Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии
Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии
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Ранее в этот же день премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что Зеленский не вышел на связь с ним в назначенное время. 

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Жуляны. 

В четверг, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, украинский народ должен быть освобожден от гнета и свободно избрать свое будущее. 

В последний раз Зеленский публично выступал на брифинге ранним утром 25 февраля.

 