Глава МИД РФ Сергей Лавров публично отреагировал на обвинения, звучащие из Киева и части европейских стран о том, что Москва якобы собирается оккупировать Украину. Слова главы Министерства иностранных дел приводит РИА Новости 25 февраля

«Никто не собирается оккупировать Украину», — сказал Лавров.

Также он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не боится Москвы, и Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО.

По мнению Лаврова, эти слова не что иное, как ложь, и Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности.

Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии © REUTERS, Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину, после того, как долгое время вопрос не удавалось решить путем переговоров и мирных инициатив.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.