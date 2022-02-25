Информация, которую о событиях на Украине сейчас сообщают местные СМИ, не соответствует действительности. Заявления региональных чиновников о том, что будут задействованы отряды территориальной обороны, тоже далеки от реальности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

«У меня есть данные об уничтожении батарей противовоздушной обороны С-300 в Одессе в районе Фонтанки и 411-й батареи. Также я знаю о том, что был нанесен удар по "Школьному аэродрому", на котором базируются украинские ВВС. Гражданский аэропорт в Одессе не пострадал. И в Ивано-Франковске был нанесен удар по аэродрому, где базировались "Сушки" (истребители Су-27 и штурмовики Су-24 — ред.)», — заявил экс-депутат.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

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