Экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал происходящее на своей родине, в частности, ответил на вопрос, почему Москва начала предпринимать активные шаги именно 24 февраля

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии © REUTERS,

«Запад в последние дни забрасывал на Украину ежедневно по 6 грузовых самолетов с оружием и боеприпасами. До этого строились военные базы для контингента НАТО. Кроме того, не забывайте о микробиологических лабораториях Пентагона, которых на Украине по официальным данным 14 штук», — пояснил экс-депутат.

По его словам, все эти проблемы нужно было решать, потому и началась спецоперация. Решение о ее разворачивании Полищук назвал непростым и выразил надежду, что все обойдется минимальными человеческими потерями.

«Пока все идет именно так», — констатировал он.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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