Военные ДНР и ЛНР рассчитывают выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей в считанные дни, сказал в эфире канала «Россия 1» глава ДНР Денис Пушилин

«Эшелонированная оборона все же выстроена достаточно за эти восемь лет серьезно у противника, но, тем не менее, не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем, как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни», — сообщил Пушилин.

Ранее 25 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что военнослужащие ДНР взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дорог. В освобожденном Донбассе снизят или отменят налоги - Пушилин © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.