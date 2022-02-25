Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.
«Мне очень понравилось то, что сказал Путин про Одессу, про 2 мая. Хочу напомнить: тех ребят, которые ухитрились выжить после того, как их убивали и сжигали в Доме профсоюзов, посадили в тюрьму, где они сидели, гнили, кормили вшей. А тех мерзавцев, которые их убивали, украинские власти представляют в качестве героев. Сразу было понятно, что никакого расследования киевский режим проводить не будет, потому что они выйдут на самих себя», — сказал экс-депутат.
Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.