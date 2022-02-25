Во время своего выступления, предшествовавшего признанию ЛНР и ДНР, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия знает поименно ответственных за массовое убийство людей 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов в Одессе, и все они будут наказаны. На это высказывание в интервью изданию Украина.ру отреагировал экс-депутат Одесского горсовета Василий Полищук

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

«Мне очень понравилось то, что сказал Путин про Одессу, про 2 мая. Хочу напомнить: тех ребят, которые ухитрились выжить после того, как их убивали и сжигали в Доме профсоюзов, посадили в тюрьму, где они сидели, гнили, кормили вшей. А тех мерзавцев, которые их убивали, украинские власти представляют в качестве героев. Сразу было понятно, что никакого расследования киевский режим проводить не будет, потому что они выйдут на самих себя», — сказал экс-депутат.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

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Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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