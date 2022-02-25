Экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук в интервью изданию Украина.ру оценил события, происходящие сейчас на Украине и в Донбассе. По его мнению, решения последних дней президента РФ Владимира Путина «расставили точки над i»

Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацисты при поддержке украинских властей убили десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

Сколько украинских военных сдалось в плен. Хроника событий на Украине на 12:00 © Народная милиция ДНР / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Выступление президента РФ, предшествовавшее признанию республик, уверен Полищук, по многим вопросам «расставило точки над i».

«Если посмотреть, как развивались события в Донбассе в последние недели, то четко видно, что Россию провоцировали. Это и рост числа интенсивности обстрелов, и массово завезенные на Украину западные журналисты, для чего они там были нужны? Явно ведь готовились провокации, и западные СМИ собирались их освещать. А мирные жители Донбасса? Каково им 8 лет жить под артобстрелами, в ожидании того, что убьют сегодня или завтра?» — сказал экс-депутат.

Полностью интервью с Василием Полищуком можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.