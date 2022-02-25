Целью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации является помощь Донбассу в борьбе с агрессией и создание таких условий для украинцев, чтобы они смогли сами свободно определить свое будущее. Об этом заявил 25 февраля министр иностранных дел РФ на встрече с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего, передает РИА Новости

Дейнего предложил позвать Зеленского на Минские переговоры © president.gov.ua

В четверг, 24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

В свою очередь, народные милиции ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.