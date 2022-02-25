«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент [Владимир] Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы украинцы могли сами свободно определить свое будущее», — сказал Лавров.
В четверг, 24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.
Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.
В свою очередь, народные милиции ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.