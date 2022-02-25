Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу должна начать поступать 25 февраля, сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости

Глава парламента Крыма отметил, что на заполнение канала потребуется время. Подача воды в Крым восстановлена – Минобороны России © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Уже сегодня вода начинает поступать [в Северо-Крымский канал]. Сегодня это должно произойти. С утра идут организационные мероприятия. Выехали все специалисты», — сказал Константинов.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что к организаторам водной блокады Крыма будут предъявлены иски.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины прекратили подачу воды по каналу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.