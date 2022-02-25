Глава парламента Крыма отметил, что на заполнение канала потребуется время.
«Уже сегодня вода начинает поступать [в Северо-Крымский канал]. Сегодня это должно произойти. С утра идут организационные мероприятия. Выехали все специалисты», — сказал Константинов.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что к организаторам водной блокады Крыма будут предъявлены иски.
Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины прекратили подачу воды по каналу.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.