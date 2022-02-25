На территории ДНР и Донецкой области будут снижены или отменены налоги, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 25 февраля

По его словам, подготовлен комплекс мероприятий с целью помощи остановившимся или простаивающим предприятиям. Лукашенко анонсировал решение по признанию ЛНР и ДНР © president.gov.by

«Для этого по всей территории Донецкой народной республики и по присоединившимся городам и районам будут применяться следующие условия: начиная от снижения или же полной отмены налоговых отчислений, индивидуальные будут применяться условия, и заканчивая непосредственно льготным кредитованием по льготной процентной ставке», — сообщил Пушилин.

В данный момент предприятия на территории ДНР работают, но не полную мощность из-за военной мобилизации, пояснил глава ДНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, с ними заключены договоры о сотрудничестве. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.