По его словам, российская спецоперация проходит «филигранно точно», когда бьют только по военным объектам, не трогая при этом гражданских и бытовую инфраструктуру.
Эксперт напомнил также, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде многократно давали шанс выполнить Минские соглашения.
«Они отказались и получили декоммунизацию. Думаю, что многие граждане Украины поймут и даже будут благодарны за такую спецоперацию. Иного способа избавиться от марионеточного правительства, геноцида народа Донбасса и нацисткой заразы, увы, не было», — сказал
Полностью с комментарием Владимира Груздева можно ознакомиться здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.