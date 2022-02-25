По его словам, российская спецоперация проходит «филигранно точно», когда бьют только по военным объектам, не трогая при этом гражданских и бытовую инфраструктуру.

Эксперт напомнил также, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде многократно давали шанс выполнить Минские соглашения.

«Они отказались и получили декоммунизацию. Думаю, что многие граждане Украины поймут и даже будут благодарны за такую спецоперацию. Иного способа избавиться от марионеточного правительства, геноцида народа Донбасса и нацисткой заразы, увы, не было», — сказал

Полностью с комментарием Владимира Груздева можно ознакомиться здесь.

Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными
Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.