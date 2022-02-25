С 2014 года Киев утверждал, что воюет с Россией, а теперь, когда Москва напомнила, как выглядит силовая операция, на Украине почему-то стали возмущаться. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру заявил один из лидеров незарегистрированной белорусской политический партии «Союз» Владимир Груздев

По его словам, российская спецоперация проходит «филигранно точно», когда бьют только по военным объектам, не трогая при этом гражданских и бытовую инфраструктуру.

Эксперт напомнил также, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде многократно давали шанс выполнить Минские соглашения.

«Они отказались и получили декоммунизацию. Думаю, что многие граждане Украины поймут и даже будут благодарны за такую спецоперацию. Иного способа избавиться от марионеточного правительства, геноцида народа Донбасса и нацисткой заразы, увы, не было», — сказал

Полностью с комментарием Владимира Груздева можно ознакомиться здесь.

Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.