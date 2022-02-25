В районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие и сдались 82 украинских военных, сообщает 25 февраля Минобороны РФ

«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих… С них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Зеленский летит милитаризировать остров Змеиный © пресс-служба президента Украины

Ранее в Минобороны сообщили, что сложили оружие более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 километрах восточнее дельты Дуная. Статус острова был важен во время территориального спора Румынии и Украины, который был урегулирован в пользу последней при посредничестве ООН.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют только военные цели.