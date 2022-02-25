«По всей видимости, военная стадия этого конфликта продлится несколько дней, и российская армия, несмотря на старания Вооруженных сил Украины, быстро добьется поставленных перед ней целей», — сказал эксперт.
Однако, уточнил он, «последствия кульминации затянувшегося российско-украинского противостояния» могут затянуться надолго.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.