Российская военная операция по демилитаризации Украины закончится быстро полной капитуляцией ВСУ. Об этом заявил белорусский политический аналитик Сергей Смирнов в беседе с журналистами издания Украина.ру

«По всей видимости, военная стадия этого конфликта продлится несколько дней, и российская армия, несмотря на старания Вооруженных сил Украины, быстро добьется поставленных перед ней целей», — сказал эксперт.

Однако, уточнил он, «последствия кульминации затянувшегося российско-украинского противостояния» могут затянуться надолго.

Офис Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам - СМИ © пресс-служба президента Украины Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.