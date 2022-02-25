Скорый «нокаут» Запада в экономической войне с Россией маловероятен, у страны есть чем ответить; санкции нанесут ей ущерб, но и дорого обойдутся для самого Запада. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в британской газете The Guardian

Как пишет автор статьи, на первый взгляд, бой будет явно неравный. ВВП России меньше, чем у Италии, а доход на душу населения — примерно четверть от британского. Однако в прошлом многие соперники России на горьком опыте понимали, что внешность обманчива.



Со времени присоединения Крыма к РФ её президент Владимир Путин активно изолирует свою страну от Запада. В ответ на санкции был запрещён импорт продуктов питания из западных стран. Делается попытка диверсификации экономики с помощью разворота в сторону Китая, сообщает автор. SWIFT остается, но санкции будут: Байден выступил с заявлением © REUTERS, Kevin Lamarque

Коме того, Россия использовала деньги, полученные от экспорта нефти и газа, для создания прочной финансовой защиты.

Москва располагает валютными резервами в размере около 500 миллиардов долларов, а её государственный долг по мировым стандартам крайне низок. В то время как пандемия привела к тому, что в Великобритании госдолг превысил 100% ВВП, в России он ниже 20%.

Наконец, Россия поставляет в ЕС 40% нефти и угля и 20% газа. Страна является крупнейшим в мире экспортёром удобрений и палладия, ключевого элемента автомобильной промышленности и производства катализаторов. И хотя западные страны смогут наладить поставки из других источников, но отказ от импорта из РФ неизбежно приведёт к росту цен на нефть и газ, что дорого обойдётся Западу, пишет издание.