Порой заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко кажутся взаимоисключающими, однако ничего нелогичного в них нет. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, комментируя роль Минска в происходящем сейчас на Украине

«Лукашенко не хочет отдаляться от России, потому что Россия оказала ему огромную услугу, когда помогла ему преодолеть трудности конца 2020 года. Лукашенко не хочет навлечь на себя беду, которую навлекла на себя Украина своей многовекторностью и полным разворотом на Европу. Он политик тертый, и у него не отнимешь житейского и политического опыта», — объяснил Мамонтов.

Он считает, что Москва может опираться на Белоруссию как на союзника, однако некоторые нюансы все же стоит учитывать. Например, что на определенные шаги Минск решится только под давлением определенных обстоятельств.

«Лукашенко говорил, что в случае большой войны мы должны встать спина к спине и закрывая уязвимости друг друга. Но считать, что он прямо сейчас все признает и побежит воевать, не приходится, к сожалению, или к счастью», — сказал эксперт.

Полностью с комментарием Владимира Мамонтова можно ознакомиться здесь.

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