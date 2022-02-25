Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 25 февраля, что Украина готова говорить о нейтральном статусе, сообщает РБК

РБК утверждает, что к ним поступило заявление советника главы Офиса Зеленского. Зеленский готов обсудить с Россией нейтральный статус Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — сказал Подоляк.

Он заявил, что у Украины нет страха перед обсуждением нейтрального статуса, вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами.

В недавнем обращении Владимир Зеленский отметил, что Европа не готова поддержать Киев и помочь ему со вступлением в НАТО.

Ранее Кремль призвал Киев достигнуть договоренности о нейтральном статусе страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.