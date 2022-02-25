Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов дал интервью изданию Украина.ру, в котором заявил, что Украиной распоряжаются американские элиты, которым ровным счетом все равно, какие потери понесет эта страна, прокладывая им нужную политическую дорогу

«Почему вообще говорят, что мы начали войну с Украиной? Если посчитать количество "советников" в военно-политическом руководстве Украины, которые диктуют Киеву, какую политику надо проводить, то ясно, что мы не с Украиной воюем. Была же знаменитая сцена, когда Байден после Майдана поехал на Украину с инспекцией, и сел в главное кресло посреди стола. Этот "коллективный Байден" ей и сейчас руководит», — сказал Мамонтов.

Он подчеркнул, что за такое положение дел простые украинцы порой платят своими жизнями, считая, что во всем виновата Россия.

«Дорогие Украинцы! Мы воюем не с бабушками, которые чудом спаслись от пожара в Одессе, и не с молодыми ребятами, которые по глупости поют «Никогда мы не будем братьями». Мы воюем с отморозками, фашистами и бандеровцами», — сказал он.

Полностью с комментарием Владимира Мамонтова можно ознакомиться здесь.

Франция спасёт Зеленского. Хроника событий на Украине на 11:00 © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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