«Почему вообще говорят, что мы начали войну с Украиной? Если посчитать количество "советников" в военно-политическом руководстве Украины, которые диктуют Киеву, какую политику надо проводить, то ясно, что мы не с Украиной воюем. Была же знаменитая сцена, когда Байден после Майдана поехал на Украину с инспекцией, и сел в главное кресло посреди стола. Этот "коллективный Байден" ей и сейчас руководит», — сказал Мамонтов.
Он подчеркнул, что за такое положение дел простые украинцы порой платят своими жизнями, считая, что во всем виновата Россия.
«Дорогие Украинцы! Мы воюем не с бабушками, которые чудом спаслись от пожара в Одессе, и не с молодыми ребятами, которые по глупости поют «Никогда мы не будем братьями». Мы воюем с отморозками, фашистами и бандеровцами», — сказал он.
Полностью с комментарием Владимира Мамонтова можно ознакомиться здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.