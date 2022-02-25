Некоторые политики на Западе хотели бы видеть во главе Украины более «отчаянного руководителя», чем Владимир Зеленский, предположил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости

По его словам, западные политики считают, что в этой ситуации должен быть более сильный, отчаянный руководитель во главе Украины. Франция спасёт Зеленского. Хроника событий на Украине на 11:00 © REUTERS, Gleb Garanich

«Поэтому предлагают Зеленскому уехать. Они и раньше раздумывали о том, чтобы поменять Зеленского, и до того. Это не случайно. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Зеленского на более сильного, более упертого руководителя», — сказал Жарихин.

Он добавил, что страны Запада рассчитывают, что Украина будет «бороться до конца».

В недавнем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что его «обозначили как цель номер один».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 25 февраля сообщил о готовности Франции принять необходимые меры в случае угрозы безопасности Зеленского. Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о готовности страны предоставить убежище властям Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.