Украинские войска с утра начали обстреливать Горловку. Около полудня в результе прямого попадания снаряда в здание школы там погибло двое учителей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале 25 февраля глава администрации города Иван Приходько

«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда… погибло двое учителей», — написал он.

Ранее мэр сообщал, что, начиная 05:30 утра, город подвергся новым обстрелам. Иван Приходько: Сегодня по Горловке ВСУ выпустили 100 снарядов и мин © commons.wikimedia.org, Ольга Трапезникова

«По нам работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152», — написал он.

Обстрелу также подверглись прилегающие к городу посёлок Зайцево и Посёлок шахты им. Гагарина, указал Приходько.

Находящийся с 2014 года под контролем ДНР населённый пункт Горловка расположен в 50 километрах севернее Донецка. Он стал одним из наиболее пострадавших от обстрелов населённых пунктов в ходе боевых действий 2014 и 2015 годов.