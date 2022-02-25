Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру объяснил, что происходящее сейчас на Украине - не война, а антитеррористическая операция, в результате которой территория будет очищена от националистов

«Необходимость этой спецоперации назрела давно. Она продлится не более 2 недель. Будет установлен контроль над всем побережьем, будет деблокировано устье Днестра, и будет ликвидирована угроза Ново-Каховским шлюзам и атомной станции в Запорожье. Побережье в любом случае будет очищено от нацистов. Ждем. Каждый час что-то происходит. Операция развивается стремительно», — сказал эксперт.

По его словам, отдельные очаги сопротивления с украинской стороны все же имеются, но только там, где инструкторы НАТО руководят полевыми командирами.

«У них отдельные маленькие банды, которые Киеву не подчиняются. Но сколько бы эти вооруженные до зубов банды не прятались, они будут уничтожены», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Ераносяном можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.