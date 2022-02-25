ВСУ ударили по российскому военному аэродрому в Миллерово Ростовской области, сообщил 25 февраля в Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов

Telegram-каналы публикуют видео удара.

Как сообщается, ВСУ ударили оперативно-тактической ракетой «Точка-У» по военному аэродрому РФ в Миллерово Ростовской области. Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

«Есть раненые, информация по погибшим уточняется», — написал Пегов.

Военкор добавил со ссылкой на источники в силовых структурах Ростовской области, что боевая авиации ВКС РФ в ходе удара не пострадала, все самолеты ВКС были в воздухе.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.