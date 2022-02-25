Украинские военные подорвали мост через реку Тетерев в 70 километрах от Киева, сообщают 25 февраля украинские СМИ

На снимках украинских изданий — разрушенный мост с перилами, покрашенными в цвета украинского флага. Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

Сообщается, что под Иванковым (70 км к северо-западу от Киева) взорван мост через речку Тетерев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.