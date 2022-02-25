Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, и обратился к «бухарестской девятке» за оборонной помощью и санкциями против России. Об этом 25 февраля глава украинского государства написал в своем Twitter

«Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должно посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции», — написал Зеленский.

«Бухарестская девятка» — созданное в 2015 году объединение входящих в блок НАТО стран Центральной и Восточной Европы. Обсудят без Зеленского: на саммите «Бухарестской девятки» с Байденом поговорят об Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Её целью является углублённое военное сотрудничество между странами восточной части НАТО.

Членами «девятки» являются Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «осталась одна», и никто не готов сражаться вместе с ней. Он также сказал, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны и гарантии безопасности для Украины.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Как неоднократно заявляли в Кремле, РФ готова к переговорам с Украиной только при условии принятия ею внеблокового статуса и отказа от курса в НАТО.