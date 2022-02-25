Белорусский политик Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие на Украине, подчеркнув, что Россия имела полное право защищать свою безопасность, а именно об этом идет речь, когда люди в Донбассе подвергаются атакам со стороны ВСУ

«Военная операция, это конечно исключительная мера. Искренне надеюсь, что мирные граждане не пострадают. Но не стоит забывать, что война уже идет, не мы ее начали. Не мы требовали уничтожать русских граждан Украины, не мы сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, не мы формировали так называемые добробаты из неонацистов. За все решения нужно платить, момент истины наступил», — сказал Луш.

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Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.