Белорусский политик Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, связанные со спецоперацией РФ по «демилитаризации и денацификации Украины», заявив, что Россия имела полное право на такое решение

«Россия суверенное государство и имеет полное право принимать решения, связанные с обеспечением собственной безопасности. Операцию на Донбассе нужно рассматривать именно в этом ключе. Жители территорий ЛНР и ДНР 8 лет живут в тяжелом состоянии — ни мира, ни войны. В Киеве сидит неадекватная, политически не самостоятельная и безответственная власть», — сказал политик.

Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию полностью на совести администрации Владимира Зеленского и нынешней украинской «элиты». Лущ уверен, что в сложившихся обстоятельствах белорусское руководство будет действовать исходя из своих союзнических обязательств.

«Военная операция, это конечно исключительная мера. Искренне надеюсь, что мирные граждане не пострадают. Но не стоит забывать, что война уже идет, не мы ее начали. Не мы требовали уничтожать русских граждан Украины, не мы сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, не мы формировали так называемые добробаты из неонацистов. За все решения нужно платить, момент истины наступил», — сказал Лущ.

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Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.