США продолжат поставлять Киеву оборонительную помощь, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби 25 февраля. Сообщение приводится на сайте ведомства

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал главе минобороны Украины Алексею Резникову, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь в сфере обороны. Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

«Министр Остин ясно дал понять, что поддержка Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима, и что США продолжат оказывать оборонительную помощь Украине»,- говорится в сообщении Пентагона.

Также Остин призвал союзников США по НАТО «рассмотреть дополнительные вложения в обеспечение оборонных возможностей альянса и укрепление средств самообороны Украины перед лицом российской агрессии».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.