Белорусский политик Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру заявил, что у России не было другого выхода, кроме как провести на Украине спецоперацию. Именно она разделит мир на до и после, положив конец старой политической реальности, а заодно и белорусской политике многовекторности

«Что касается Белоруссии, то хочется надеяться, что сегодня в истории нашей многовекторности была поставлена точка. Ночью в мире была создана новая политическая реальность, в которой пытаться играть на противоречиях сверхдержав и военно-политических блоков стало невозможно. Во всяком случае, с нашей географией. Пора делать окончательный выбор, и он очевиден», — сказал он.

Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.