Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 25 февраля в соцсетях новое видеообращение, он заявил, что введенных ранее Западом санкций недостаточно

Зеленский заявил, что «под российским ударом как военные, так и гражданские, цель этой атаки — давление, давление на все общество». Зеленский готов обсудить с Россией нейтральный статус Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Я акцентирую: не просто на власть, на всех украинцев… Рано или поздно Россия должна будет начать с нами говорить. Чем раньше это случится, тем меньше будет потерь у России», — сказал Зеленский.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим… и видим, что этого недостаточно», — добавил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны и гарантии безопасности для Украины.

Евросоюз 24 февраля анонсировал новый пакет санкций, затрагивающих банковские услуги и ключевые государственные компании, в том числе оборонные, а также доступ к технологиям.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции. В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.