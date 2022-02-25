В интервью изданию Украина.ру белорусский политик Артем Агафонов поделился своими соображениями относительно того, что дальше будет происходить на Украине, Восток и Запад которой «слишком разные»

«Прежней Украины, думаю, уже не будет. Возможно, народных республик станет больше. Возможно, будет создано новое федеративное или конфедеративное государство, в котором не будет жесткого идеологического и языкового диктата.

Может, таких государств будет несколько. Запад и Восток Украины слишком разные, чтобы мирно сосуществовать в составе одного государства», — считает политик.

Он уверен, что ближайшие события на Украине будут развиваться очень динамично, открывая новые возможности, в том числе и для Белоруссии.

Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.

Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.