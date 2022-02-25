«Прежней Украины, думаю, уже не будет. Возможно, народных республик станет больше. Возможно, будет создано новое федеративное или конфедеративное государство, в котором не будет жесткого идеологического и языкового диктата.
Может, таких государств будет несколько. Запад и Восток Украины слишком разные, чтобы мирно сосуществовать в составе одного государства», — считает политик.
Он уверен, что ближайшие события на Украине будут развиваться очень динамично, открывая новые возможности, в том числе и для Белоруссии.
Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.