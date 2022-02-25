«Думаю, это решение было неизбежным. Когда внешние силы целенаправленно десятилетиями создают таран против России у нее под боком, а дипломатические усилия успеха не приносят, рано или поздно приходится такие решения принимать. В этой ситуации хочется пожелать, чтобы все прошло быстро и без большой крови», — сказал он.
Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.