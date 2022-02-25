Белорусский политик Артем Агафонов в беседе с журналистами издания Украина.ру прокомментировал события, разворачивающиеся на Украине, заявив, что другого выхода у Российской Федерации не было

«Думаю, это решение было неизбежным. Когда внешние силы целенаправленно десятилетиями создают таран против России у нее под боком, а дипломатические усилия успеха не приносят, рано или поздно приходится такие решения принимать. В этой ситуации хочется пожелать, чтобы все прошло быстро и без большой крови», — сказал он.

Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.