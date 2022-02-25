Происходящее сейчас на Украине - не война, а спецоперация, направленная на купирование угроз в отношении ЛНР и ДНР, так как ВСУ фактически начали штурм республик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга

«Операция была необходима, причем она была не упреждающей, а началась в ответ на провокационные действия на севере Луганской области, когда через реку Северский Донец перешли две украинские диверсионные группы в размере 140 человек. Фактически это было начало штурма со стороны ВСУ», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Ераносяном можно прочитать здесь.

В Киеве произошло несколько взрывов © Facebook, Поліція Києва Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.