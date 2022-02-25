Ведомство направило авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении.
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в уведомлении.
Ранее премьер Британии Борис Джонсон объявил, что Британия вводит санкции против Аэрофлота, подразумевающие запрет на деятельность в стране, и санкции против ряда предприятий российского ВПК.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.