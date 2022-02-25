После введения Британией санкций против «Аэрофлота» Россия сохраняет за собой право применения зеркальных мер, говорится в сообщении Росавиации 25 февраля

Ведомство направило авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Борис Джонсон призвал западные страны отказаться от российских нефти и газа © REUTERS, Peter Cziborra

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в уведомлении.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон объявил, что Британия вводит санкции против Аэрофлота, подразумевающие запрет на деятельность в стране, и санкции против ряда предприятий российского ВПК.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.