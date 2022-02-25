Правление Нацбанка Украины внесло изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», — говорится в заявлении.
Также НБУ ввел запрет на расчеты с физическими или юридическими лицами на территории России или Белоруссии.
Ранее Нацбанк Украины запретил проводить расходные операции по счетам граждан России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.