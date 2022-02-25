Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским банкам любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, сообщается 25 февраля в заявлении организации

Правление Нацбанка Украины внесло изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», — говорится в заявлении.

Также НБУ ввел запрет на расчеты с физическими или юридическими лицами на территории России или Белоруссии. Военная спецоперация на Украине. Хроника событий и ближайшие перспективы

Ранее Нацбанк Украины запретил проводить расходные операции по счетам граждан России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.