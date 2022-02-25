К организаторам водной блокады Крыма будут предъявлены иски, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Его слова передает РИА Новости 25 февраля

Планы привлечения к ответственности организаторов водной блокады Крыма остаются, несмотря на то, что подача воды по нему восстановлена, заявил политик. Подача воды в Крым восстановлена – Минобороны России © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате действий российских вооружённых сил Северо-Крымский канал разблокирован.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была заблокирована киевскими властями. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.