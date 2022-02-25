Утром в пятницу, 25 февраля, в Киеве прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН

Утром в пятницу, 25 февраля, в 04:22 по местному времени (05:22 по московскому) в Киеве прозвучали несколько взрывов.

Звуки взрывов были слышны в Печерском и Голосеевском районах. Также сообщается, что в районе Троещины раздалось шесть взрывов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.