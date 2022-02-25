Новый пакет европейских санкций затронет 70% российского банковского сектора и госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии.
«Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных», — сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК добавила, что санкционный пакет предусматривает ограничения в адрес энергетического сектора экономики РФ, "делая невозможным модернизацию нефтеперерабатывающих заводов".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.