Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций ЕС против России затронет ключевые российские госкомпании, передаёт РИА Новости 25 февраля

Новый пакет европейских санкций затронет 70% российского банковского сектора и госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава Еврокомиссии. Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что санкционный пакет предусматривает ограничения в адрес энергетического сектора экономики РФ, "делая невозможным модернизацию нефтеперерабатывающих заводов".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.