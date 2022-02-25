Европейский союз запретит продажу России всех самолётов и сопутствующего оборудования. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости 25 февраля

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз заблокирует России доступ к новым технологиям и рынкам. По её словам, санкции ограничат возможность России модернизироваться.

В Европе, в частности, производятся самолёты Airbus.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.